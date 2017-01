foto Afp

18:36

- Si stringono i tempi per la spending review: è infatti previsto per domani un vertice fra ministri nel quale si deciderà la portata delle misure, per ora ipotizzata in una forbice piuttosto ampia (fra i 4 e gli 8 miliardi di euro). Tra le principali preoccupazioni sul tavolo dell'esecutivo ci sono l'aumento dell'Iva, l'emergenza terremotati e gli esodati. Sempre domani si deciderà se procedere con un pacchetto unico o in due tempi.