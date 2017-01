foto Ap/Lapresse

- Il Parlamento tedesco in seduta plenaria ha approvato il fiscal compact con una maggioranza di due terzi. Il fiscal compact ha ottenuto 491 sì, 111 voti contrari. Sei deputati si sono astenuti. Per la ratifica del patto di bilancio voluto da Angela Merkel in Europa erano indispensabili i due terzi dei voti del Parlamento.