foto Ansa

18:05

- Il presidente americano, Barack Obama, accoglie favorevolmente i progressi fatti dai leader europei a Bruxelles. Lo rende noto la Casa Bianca che definisce "incoraggianti" le mosse decise. Tuttavia, ha detto il portavoce del presidente, Jay Carney, ci aspettiamo "misure molto più dettagliate" su come arrestare la crisi in Europa, considerando il risultato del vertice solo come "il primo passo di un processo che ne deve prevedere altri".