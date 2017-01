foto Ap/Lapresse

09:11

- Apertura in forte rialzo, sulla scia delle notizie arrivate dal vertice Ue, per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari sale del 3,08% in avvio segnando 13.800 punti. Bene anche l'All Share che ha avviato le contrattazioni a +2,88% a 14.739 punti. Brindano all'accordo raggiunto in nottata dall'Eurogruppo anche le altre Borse europee. Parigi +3,11%, Francoforte +2,58%, Amsterdam +2,29%, Bruxelles +1,73%, Londra +1,73%.