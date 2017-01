foto Ap/Lapresse

- La Borsa di Tokyo, dopo le perdite d'avvio, gira in positivo con la svolta sul "piano anti-spread" delineatosi nei negoziati tra i leader del Consiglio europeo, fino a terminare gli scambi in progresso dell'1,50%. L'indice Nikkei si mantiene sopra i 9.000 punti per la prima volta da maggio, fino ad attestarsi a quota 9.006,78, grazie anche al contestuale rallentamento dello yen contro dollaro ed euro.