07:00

- Le misure concordate dai leader dell'Eurozona per raffreddare gli spread sono rivolte a Paesi "con buona performance ma evidentemente sotto la pressione dei mercati, come l'Italia". Lo ha detto il presidente della COmmissione Ue, Josè Manuel Barroso. Sulla base dell'accordo raggiunto "in tempi brevi sarà possibile la ricapitalizzazione diretta delle banche" da parte dei fondi salva Stati "sotto strette condizioni", ha aggiunto.