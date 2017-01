foto Ap/Lapresse

- "L'Italia si è molto battuta per questo misure, in particolare per quanto riguarda gli spread, ma non ha intenzione in questo momento di avvalersene". Lo ha detto il premier Mario Monti al termine dell'Eurogruppo, sottolineando che lo scudo antispread è "un contributo che potrebbe essere utile in principio all'Italia e ad altri Stati". E a chi gli chiedeva se con queste misure si potrà evitare un venerdì e un lunedì nero ha risposto: "Spero di sì".