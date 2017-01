Prosegue il vertice di Bruxelles sulla crisi e l'euro. Italia e Spagna hanno tolto la loro riserva, ha annunciato il premier lussemburghese al termine dell'Eurogruppo che ha registrato intese su meccanismo antispread, ricapitalizzazione diretta delle banche e ruolo dei fondi salva Stato. Soddisfatto il premier Monti che parla di "passi in avanti in linea con la visione dell'Italia" e di "un'operazione imponente da 120 mld per la crescita".

22:16 Vola Wall Street, chiusura euforica

Vola Wall Street sulle ali dei risultati del vertice europeo. Il Dow Jones ha chiuso a quota +2,20%, il Nasdaq a quota +3,0%. L'indice S&P500 si è attestato a quota +2,49%.

21:56 Germania, approvato Fiscal Compact

Il Parlamento tedesco in seduta plenaria ha approvato il fiscal compact con una maggioranza di due terzi. Il fiscal compact ha ottenuto 491 sì, 111 voti contrari. Sei deputati si sono astenuti. Per la ratifica del patto di bilancio voluto da Angela Merkel in Europa erano indispensabili i due terzi dei voti del Parlamento.

19:07 Fitch: "Bene il vertice Ue"

Gli accordi raggiunti al vertice Ue di Bruxelles "allentano le tensioni sui rating dei Paesi euro nel breve termine". E' quanto afferma l'agenzia di rating Fitch in una nota, spiegando che "l'esito del summit è andato oltre le attese, anche se queste non erano molto alte, e segna un passo positivo".

18:23 Merkel: "Alla Germania serve qualcosa di più"

"La Germania ha finanze solide, ma se vogliamo mantenere il benessere abbiamo bisogno di qualcosa in più". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando al Parlamento a Berlino in vista del voto per l'approvazione del fiscal compact e del meccanismo europeo di stabilità (Esm).

17:53 E la Casa Bianca plaude: "Bene progressi Ue"

Il presidente americano, Barack Obama, accoglie favorevolmente i progressi fatti dai leader europei a Bruxelles. Lo rende noto la Casa Bianca che definisce "incoraggianti" le mosse decise. Tuttavia, ha detto il portavoce del presidente, Jay Carney, ci aspettiamo "misure molto più dettagliate" su come arrestare la crisi in Europa, considerando il risultato del vertice solo come "il primo passo di un processo che ne deve prevedere altri".

17:35 Boom per la Borsa di Milano: +6,59%

Seduta estremamente positiva a Piazza Affari dopo l'esito del vertice Ue sull'euro. La Borsa di Milano, rassicurata dalle dichiarazioni del premier Mario Monti sull'uso e l'impatto dei nuovi meccanismi antispread, archivia la seduta con il Ftse Mib in rialzo del 6,59% a 14.274 punti. Per l'indice FtseMib è la miglior seduta del 2012, la dodicesima di sempre.

17:23 Spread sotto 420 punti e la Borsa oltre il 6%

Prevale l'euforia sui mercati dopo le misure uscite dal vertice Ue per salvare l'euro. Corre Milano (+6,31%) con le banche euforiche. Rialzi del 4% messi a segno anche da Parigi (+4,24%), Madrid (+4,7%) e Francoforte (+4%). Lo spread tra Btp e Bund stringe a 418 punti base.

16:43 La Borsa accelera e va sopra il 5%

La Borsa di Milano accelera ancora dopo le parole di Monti sull'esito del vertice europeo, con il Ftse Mib che vola a +5,14% a 14.079 punti e il Ftse All Share a +4,78% a 15.010. L'indice principale torna così ai livelli dell'11 maggio, con gli acquisti che premiano soprattutto le banche: Unicredit e Intesa Sanpaolo salgono di oltre l'8%. Denaro anche sugli industriali, tra cui si segnalano Prysmian e i titoli legati all'automotive

15:33 E Piazza Affari vola

Piazza Affari accelera e il Ftse Mib guadagna il 4,5% sulle parole del presidente Mario Monti in conferenza stampa a Bruxelles. Corrono le banche con Unicredit che guadagna il 7,67%, Intesa Sanpaolo il 7,58% e Mediobanca il 6,31%

14:52 Monti "ridimensiona" la troika

''Non c'e' la troika nelle procedure previste per Esm e Efsf e quindi non c'è quella pesantezza di precarietà e cessione di sovranità: ci sarà l'applicazione di un memorandum di intesa''. Così Mario Monti da Bruxelles, sottolineando che se ci fosse stata la troika ''non saremmo stati contenti''.

14:35 Monti: operazione da 120 mld euro

''E' un risultato veramente importante per l'Europa'', anche perche' si e' varata ''un'operazione imponente'' per la crescita con un pacchetto di misure che valgono ''l'un per cento del Pil dell'Unione'', pari a 120 miliardi di euro. Lo ha detto il premier Mario Monti in una conferenza stampa a Bruxelles

14:33 La Merkel precisa

A verificare le condizioni a cui sono sottoposti lo scudo anti-spread e le ricapitalizzazioni bancarie non sarà l'intera 'troika' (Ue-Bce-Fmi) ma soltanto la Commissione e la Banca centrale europea. Lo ha chiarito la cancelliera tedesca Angela Merkel.

14:31 Monti: fatti passi in avanti

''In questi due giorni l'Ue ha fatto importanti passi avanti in un modo ed una visione che corrispondono molto a quelli che l'Italia sostiene''. Lo ha detto Mario Monti al termine del Vertice Ue di Bruxelles.

14:27 Hollande: Tobin Tax entro fine anno

La Tobin Tax, la tanto discussa tassa sulle transazioni finanziarie, sarà definita e messa in atto in regime di "cooperazione rafforzata entro fine anno". Parola di Francois Hollande, che lo ha assicurato alla fine del vertice europeo. Al summit è inoltre stato approvato un patto per la crescita e per il lavoro che, come ha detto il presidente Herman Van Rompuy, "sarà in grado di mobilitare oltre pprovato un patto per la crescita e per il lavoro che, come ha detto il presidente Herman Van Rompuy, "sarà in grado di mobilitare oltre 120 miliardi di euro".

13:44 Merkel: "Il vertice è stato un successo"

"E' stato un Consiglio europeo di successo, su tutti i fronti" ed è servito anche a "stabilizzare i mercati finanziari". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel. I fondi salva Stati europei interverranno ad acquistare titoli dei Paesi che ne faranno richiesta per calmare gli spread "secondo le linee guida già esistenti", ha spiegato.

