foto Ap/Lapresse

17:48

- Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano, in attesa dei risultati del summit Ue, che terminerà venerdì a Bruxelles. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,67% a 13.391 punti mentre l'All Share guadagna lo 0,48% a 14.325 punti.