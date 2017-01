foto Ap/Lapresse

15:26

- "Se avremo crescita, delle misure di medio termine" per la stabilità dell'euro "e delle misure immediate per sostenere i Paesi che hanno fatto degli sforzi e non possono sopportare dei tassi di interesse troppo elevati, avremmo fatto un buon lavoro". Lo ha detto Francois Hollande, al suo arrivo al vertice Ue. Il presidente francese ha incontrato il premier italiano, Mario Monti, e il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso.