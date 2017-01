Istat: "L'inflazione risale al 3,3%"

foto Ansa 11:39 - Secondo le rilevazioni dell'Istat, a giugno il tasso d'inflazione è in risalita, passando passando al 3,3% dal 3,2% di maggio. Nello stesso mese il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,4% su base annua. Un rialzo in accelerazione su maggio (+4,2%) e superiore all'inflazione. - Secondo le rilevazioni dell'Istat, a giugno il tasso d'inflazione è in risalita, passando passando al 3,3% dal 3,2% di maggio. Nello stesso mese il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,4% su base annua. Un rialzo in accelerazione su maggio (+4,2%) e superiore all'inflazione.

L'Istat rileva inoltre che il differenziale inflazionistico tra beni e servizi aumenta di tre decimi di punto rispetto al mese di maggio. Infatti, rispetto a un anno prima il tasso di crescita dei prezzi dei beni sale al 4,2% dal 4,0% del mese precedente e quello dei prezzi dei servizi si porta al 2,0% (era +2,1% a maggio).



A giugno l'Istat, nelle stime preliminari, registra ribassi per i prezzi di tutti i carburanti, la benzina cala del 2,5% su maggio, con il tasso di crescita tendenziale che, pur mantenendo la doppia cifra, frena al 16% (dal +17,8% di maggio). Quanto al prezzo del gasolio per mezzi di trasporto scende del 2,3% in termini congiunturali e rallenta al 18,8% su base annua (dal 19,2% del mese precedente).