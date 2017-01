foto Ap/Lapresse

09:35

- A poche ore dal summit europeo a Bruxelles la Borsa di Milano apre in positivo, con il Ftse Mib che fa segnare un aumento dello 0,57% attestandosi a 13.377 punti, mentre il Ftse All Share sale dello 0,47%. Tra i principali titoli di Piazza Affari, guadagnano terreno le banche con l'eccezione di Mps (-0,73%) all'indomani della pubblicazione del piano industriale. Apertura poco mossa per Francoforte (+0,15%), Parigi (+0,24%) e Londra (+0,14%).