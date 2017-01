foto Ap/Lapresse

23:15

- Il vice presidente per lo sviluppo del settore finanziario e privato della Banca mondiale, Janamitra Devan, dopo un incontro con il ministro della Giustizia, Paola Severino, si è detto "molto incoraggiato dalle sostanziali riforme che l'Italia sta attuando, in particolare quelle che hanno lo scopo di migliorare l'ambiente giudiziario e legale". "Questo, ha proseguito Devan, è importante per promuovere una maggiore crescita economica".