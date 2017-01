foto Ap/Lapresse

- L'Italia appoggia l'introduzione della Tobin tax, ma chiede che sia affiancata da un meccanismo per porre sotto controllo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo ha detto il premier, Mario Monti. "Siamo a favore della tassa, ma dobbiamo avere una cooperazione rafforzata per rimediare ai fallimenti nei mercati dei bond", ha spiegato. "L'Italia - ha concluso - è fuori da un rischio immediato, ma non lo è dai rischi fondamentali".