foto LaPresse

19:56

- L'Unione europea ha accolto positivamente la notizia del via libera della Camera alla riforma del lavoro varata dal governo Monti. Il provvedimento, ha commentato il commissario Ue al lavoro, Laszlo Andor, "è un passo chiave per sostenere l'occupazione e creare opportunità di lavoro per i giovani".