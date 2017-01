foto Ap/Lapresse

17:40

- Seduta ampiamente positiva per Piazza Affari, la migliore Borsa europea della giornata: l'indice Ftse Mib ha segnato un +2,58% a 13.302 punti e il Ftse All Share un +2,32% a 14.242 punti. Unicredit ha guadagnato il 4,67 dopo che il fondo Pamplona ha annunciato di essere salito al 5% del capitale. Mps è salita dello 0,47% nel giorno della presentazione del piano industriale. Bene Saipem (+6,16%) sull'annuncio di commesse per un miliardo di dollari.