foto Ap/Lapresse

15:57

- La Borsa di New York comincia la giornata in rialzo, con il Dow Jones che avanza dello 0,33% a 12.575 punti e il Nasdaq a +0,42% a 2.866. Anche se rimangono dubbi sulla tenuta dell'industria americana, gli investitori sembrano orientati a un cauto ottimismo, in attesa del vertice europeo di domani e venerdì. Sale il valore del petrolio, con il barile a +1,25%, in attesa dei dati settimanali sulle scorte di energia.