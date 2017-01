foto Afp Correlati Crisi,Rajoy:"Tassi non sostenibili"

Van Rompuy:eurobond a medio termine 16:15 - Continuano a crescere le famiglie che in Europa sono costrette a indebitarsi o ad attingere dai risparmi per affrontare le spese correnti. In Italia, nei primi tre mesi del 2011 un nucleo familiare su quattro non è riuscito a pagare il mutuo e il dato suggerisce che il numero di sfratti è destinato a salire. Lo indica il quadro trimestrale della situazione occupazione e sociale Ue pubblicato dalla Commissione. - Continuano a crescere le famiglie che in Europa sono costrette a indebitarsi o ad attingere dai risparmi per affrontare le spese correnti. In Italia, nei primi tre mesi del 2011 un nucleo familiare su quattro non è riuscito a pagare il mutuo e il dato suggerisce che il numero di sfratti è destinato a salire. Lo indica il quadro trimestrale della situazione occupazione e sociale Ue pubblicato dalla Commissione.

In particolare i nuclei familiari in difficoltà finanziarie aumentano soprattutto in Italia e in Spagna, dove le famiglie povere sono passate rispettivamente dal 16 al 26% e dal 23 al 33% da aprile 2001 allo stesso mese di quest'anno.