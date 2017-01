foto Ap/Lapresse

- La Commissione Ue condivide il senso di urgenza di Paesi "più vulnerabili" come Italia e Spagna "che subiscono una pressione pesante" da parte dei mercati, ma ritiene che "risposte parziali per fare calare la febbre non siano sufficienti". Lo ha affermato il portavoce del commissario Ue, Olli Rehn, a proposito del meccanismo anti-spread chiesto dall'Italia.