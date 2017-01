foto Ap/Lapresse

12:58

- "Dico subito quello che non sarà detto mai abbastanza: non esiste alcuna soluzione facile e veloce a questa crisi". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag. "Il meccanismo europeo di stabilità Esm deve entrare in vigore "al più presto", ha poi aggiunto la cancelliera, sottolineando che venerdì sarà ratificato nel parlamento tedesco. "Con Mario Monti, l'Italia ha affrontato un percorso di solidità e crescita", ha concluso.