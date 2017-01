foto Dal Web 10:51 - Il piano industriale del gruppo Monte dei Paschi di Siena prevede la "completa razionalizzazione dell'assetto del gruppo con incorporazione delle controllate e chiusura di 400 filiali" entro il 2015. L'operazione provocherà la soppressione di oltre 4.600 posti di lavoro. Una nota diffusa da Mps sottolinea inoltre che nei prossimi tre anni si prevede un utile netto di circa 630 milioni di euro e una riduzione dei costi operativi per 565 milioni di euro. - Il piano industriale del gruppo Monte dei Paschi di Siena prevede la "completa razionalizzazione dell'assetto del gruppo con incorporazione delle controllate e chiusura di 400 filiali" entro il 2015. L'operazione provocherà la soppressione di oltre 4.600 posti di lavoro. Una nota diffusa da Mps sottolinea inoltre che nei prossimi tre anni si prevede un utile netto di circa 630 milioni di euro e una riduzione dei costi operativi per 565 milioni di euro.

Aumento di capitale fino a un miliardo

Il Consiglio di amministrazione della banca, nell'ambito dell'approvazione del piano 2012-2015, ha deliberato la convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti per attribuire al consiglio la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni, obbligazioni convertibili e/o warrant, per un importo massimo complessivo di un miliardo di euro da offrire in esclusione del diritto di opzione nel termine di cinque anni. L'assemblea, si legge in una nota, è convocata per il 9 e 10 ottobre 2012.



In una nota la terza banca italiana comunica poi di aver avviato le procedure per emettere entro l'anno uno "strumento di patrimonializzazione governativo" per 3,4 miliardi di cui 1,5 miliardi verranno sottoscritti direttamente dal Tesoro mentre la parte restante sarà destinata al rimborso dei Tremonti Bond in essere. Il rimborso di circa 3 miliardi di tale strumento è previsto entro la fine del piano nel 2015.



Ceduto il 60,42% dei Biverbanca

Il Cda di Mps ha deliberato inoltre di accettare l'offerta vincolante di CariAsti per rilevare il 60,42% di Biverbanca (Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli), oggi nelle mani di Rocca Salimbeni, ad un prezzo di 203 milioni di euro.



2015, verso utile netto di 630 milioni

Il piano industriale 2012-15 prevede un target di utile netto consolidato di circa 630 mln di euro nel 2015, m3ntre ci sarà una riduzione degli oneri operativi per un valore di 565 milioni di euro.