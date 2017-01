foto LaPresse

08:38

- La Borsa di Tokyo termina la seduta a +0,77%, ai massimi di giornata, spinta dai guadagni di Wall Street e dai listini asiatici. L'indice Nikkei sale di 66,50 punti, a quota 8.730,49, pur in un contesto generale di prudenza per il Consiglio europeo di domani visto come appuntamento importante per le sorti della crisi del debito sovrano.