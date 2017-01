foto Ap/Lapresse

22:40

- Chiusura in leggero rialzo per la seduta a Wall Street. Il Dow Jones guadagna lo 0,27% a 12.536,34 punti, il Nasdaq sale dello 0,63% a 2.854,06 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,48% a 1.320,08 punti. Dopo la chiusura di New York, l'euro è scambiato a 1,2495 dollari. Gli investitori hanno guardato più alle notizie positive dell'aumento dei prezzi delle case americane che ai dubbi su un esito positivo del vertice Ue.