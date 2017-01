Merkel: "Eurobond? Mai finché sarò in vita"

foto Ap/Lapresse Correlati Monti in Aula: "Sulla Ue avanti ad oltranza"

23:03 - Angela Merkel dice un "no" forte e chiaro agli eurobond. Sarebbe un'opposizione su tutta la linea quella che la cancelliera tedesca avrebbe espresso a Berlino. "Finché sarò in vita non ci sarà alcuna condivisione del debito". Sarebbero queste le parole pronunciate secondo indiscrezioni riferite dall'agenzia Dapd a un incontro con i parlamentari del partito liberale Fdp.

Non ci sarà una piena mutualizzazione del debito "finché avrò vita". E' quanto avrebbe affermato il cancelliere tedesco, Angela Merkel, secondo quanto riportato all'Associated Press da un deputato della sua coalizione di governo, presente a una riunione tra Cdu e Liberal-Democratici. Secondo il deputato, che ha preferito rimanere anonimo per la natura riservata della riunione, i partecipanti "hanno reagito con un applauso sentendo che il cancelliere non vuole una responsabilità solidale del debito".



Ma intanto cauta apertura a scudo spread

Tuttavia, nel corso del vertice dei ministri finanziari di Parigi si sarebbe registrata "una cauta apertura" di Berlino sull'ipotesi di utilizzare il Fondo salva-Stati europeo per un meccanismo di stabilizzazione degli spread a favore dei Paesi più virtuosi. Lo riferiscono fonti vicine all'incontro.