foto Afp

18:40

- Lo spread fra Btp e Bund a 10 anni chiude a quota 468 punti (+13 sulla chiusura di ieri), un valore che ha riportato al 6,18% il rendimento dei nostri titoli per via del nuovo aumento (4 punti) dei Bund tedeschi, che hanno chiuso all'1,50%. Forte salita (20 punti) per il differenziale dei Bonos spagnoli che chiude a quota 536 mentre il rendimento dei titoli a 10 anni di Madrid passa al 6,87%.