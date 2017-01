foto Ap/Lapresse

17:45

- Seduta negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che chiude in calo dell'1,11% a 12.968 punti. Male anche l'All Share, che perde l'1,03% a 13.920 punti, e lo Star fermo a 9.780 punti (-0,97%). In perdita tutte le banche a partire da Mps che ha ceduto il 5,27%, calo pesante anche per St (-5,22%). Fra i pochi titoli a salvarsi Telecom Italia (+0,42%).