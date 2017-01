foto Ap/Lapresse

15:45

- Apertura in rialzo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,26% a 12.532,33 punti, il Nasdaq avanza dello 0,34% a 2.845,58 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,25% a 1.317,10 punti. I listini accolgono con soddisfazione i dati sul mercato immobiliare, con i prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane scesi in aprile dell'1,9% rispetto all'anno precedente. Il risultato è migliore delle attese.