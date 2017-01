foto Ap/Lapresse

08:37

- Finale di seduta con il segno meno per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei in calo dello 0,81% a 8.663,99 punti e il Topix in caduta dello 0,85% a 738,89. A tenere anche il mercato giapponese sulle spine sono le aspettative per il vertice Ue che si apre giovedì a Bruxelles in una delle fasi più delicate della crisi della zona euro. Il timore è che dal summit non emerga alcun provvedimento concreto per il rilancio della crescita.