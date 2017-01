Crisi Eurozona, Obama chiama Monti

foto Ansa Correlati Merkel: "Si parla poco di riforme"

Colloquio telefonico tra Mario Monti e Barack Obama. "Il Presidente Obama si è informato - si legge in una nota di palazzo Chigi - sulle prospettive dell'eurozona a pochi giorni dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno". "Obama - spiega il testo - segue con attenzione l'impegno del Governo italiano per facilitare il consenso in Europa sulle politiche per la crescita e la stabilizzazione del mercato dei titoli di debito pubblico".

Innanzitutto Obama ha tenuto ad esprimere il cordoglio suo personale e degli Stati Uniti alla famiglia del Carabiniere Scelto Manuele Braj che ha perso la vita in Afghanistan, reiterando il suo forte apprezzamento per il contributo che l'Italia sta dando in tale Paese.



Per quanto riguarda invece la crisi dell'Eurozona, il presidente Usa ha anche chiesto ragguagli al Presidente Monti sull'evoluzione recente del dibattito politico in Italia riguardo all'euro e sull'impatto sull'opinione pubblica.