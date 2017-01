foto Ap/Lapresse

15:48

- Apertura in negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,63% a 12.550,39 punti, il Nasdaq cede l'1,09% a 2.860,52 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,85% a 1.373,21 punti. Nei listini regna lo scetticismo sul fatto che al summit europeo di giovedì e venerdì saranno trovate reali soluzioni per la crisi dell'Eurozona.