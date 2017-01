foto Ap/Lapresse

09:28

- Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Nel giorno della partenza della nuova piattaforma di negoziazione Millennium, il Ftse Mib dopo qualche ritardo in apertura su alcuni sistemi, ora cede l'1,25%, il Ftse All Share lo 0,90%. Praticamente invariato sui livelli della fine della settimana scorsa lo spread tra Btp e Bund che segna 423 punti in avvio di giornata (422 la chiusura di venerdì). Il rendimento del decennale è al 5,78%.