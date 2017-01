Crisi, Schaeuble: "Obama pensi al deficit Usa"

foto Ap/Lapresse 21:32 - "Obama dovrebbe occuparsi della riduzione del deficit americano, è più alto di quello dell'Eurozona". E' il messaggio rivolto al presidente statunitense dal ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, in merito alle pressioni degli Usa sui leader europei riguardo alla crisi. In un'intervista alla Zdf, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Schaeuble ha osservato: "E' sempre facile per le persone dare consigli a qualcun altro". - "Obama dovrebbe occuparsi della riduzione del deficit americano, è più alto di quello dell'Eurozona". E' il messaggio rivolto al presidente statunitense dal ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, in merito alle pressioni degli Usa sui leader europei riguardo alla crisi. In un'intervista alla Zdf, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, Schaeuble ha osservato: "E' sempre facile per le persone dare consigli a qualcun altro".

Eurolandia non può avere il debito in comune "finché gli stati nazionali non decidono" sulle spese di bilancio, ha sottolineato il ministro. Secondo Schaeuble inoltre la crisi dell'Area Euro deve essere affrontata alle radici e che le riforme della Grecia "devono riuscire".