foto Ansa

19:40

- Sulla crisi per l'arcivescovo di Genova e presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, "è ormai di tutta evidenza, ma non so quanto sia ancora entrato nel costume, che voler salvarsi da soli è perdere tutti", dichiara nell'omelia per la festività di San Giovanni Battista. Per il porporato è necessario "affrontare situazioni nuove in modo non acritico" perché "sullo sfondo ci sono incertezze di anziani, adulti e giovani che non vedono futuro".