foto Ap/Lapresse

17:35

- Una proroga di due anni per attuare le misure di austerity in Grecia? Bruxelles fa sapere che per ora non se ne parla. La Commissione attende il ritorno della troika ad Atene, previsto per lunedì, e il suo giudizio a proposito dell'attuazione del programma. Fino ad allora "non è possibile discutere questioni di questo tipo, non c'è nulla da aggiungere in questa fase", dice il portavoce del commissario agli Affari economici Olli Rehn, Amadeu Altafaj.