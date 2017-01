foto LaPresse 16:09 - Cresce il lavoro a tempo determinato fra gli over 34: negli ultimi otto anni il fenomeno in questa fascia di età è aumentato infatti del 43,8%. Lo rivela l'Istat, secondo cui nel primo trimestre del 2012 ha un impiego con un contratto a tempo determinato quasi un milione di dipendenti tra i 35 e i 64 anni. Si tratta di 969mila dipendenti senza posto fisso: un numero così elevato non si registrava dal primo trimestre 2004. - Cresce il lavoro a tempo determinato fra gli over 34: negli ultimi otto anni il fenomeno in questa fascia di età è aumentato infatti del 43,8%. Lo rivela l'Istat, secondo cui nel primo trimestre del 2012 ha un impiego con un contratto a tempo determinato quasi un milione di dipendenti tra i 35 e i 64 anni. Si tratta di 969mila dipendenti senza posto fisso: un numero così elevato non si registrava dal primo trimestre 2004.

Insomma, il lavoro "a tempo" non è solo una triste prerogativa dei giovani. Anche gli adulti sono spesso costretti a fare i conti con questa realtà, che li mette in condizioni di precariato anche a quarant'anni e oltre.



Il fenomeno tra gli over 34 è in aumento anche rispetto allo scorso anno (+3,3%), per non parlare del rialzo rispetto all'inizio del 2004 (+43,8%), quando il numero di dipendenti a termine si fermava a 674mila.



Negli ultimi otto anni il ritmo di crescita dei contratti a termine tra gli over 34 è stato perfino più forte rispetto all'aumento complessivo. Va comunque precisato che per la maggior parte gli occupati a tempo determinato sono giovani: il 56% hanno infatti meno di 34 anni.



Considerando il numero complessivo dei dipendenti occupati a tempo determinato risulta che nel primo trimestre 2012 sono 2 milioni e 232mila, in aumento del 4,7% su base annua. Un numero così alto di dipendenti a termine non si registrava dal primo trimestre del 1993, anno d'inizio della serie storica ricostruita.