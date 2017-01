foto LaPresse

- Secondo Elsa Fornero per gli esodati si devono trovare "soluzioni che siano ispirate a equità e sostenibilità nel tempo. Il governo ha tutta la determinazione per esaminare il problema con grande attenzione". Il ministro, rispondendo a distanza al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che si era detto "non convinto" della riforma del lavoro, ha ribadito: "Io invece sono convinta: ci sono in questa riforma molte cose positive per le imprese".