foto Ansa

22:23

- La delegazione italiana è soddisfatta per l'esito del vertice Italia-Germania-Francia-Spagna a Roma. Dai partner europei Monti ha ottenuto un via libera pieno a misure per 130 miliardi contro la crisi dell'eurozona e vere trattative per la crescita. La cancelliera tedesca Angela Merkel per una volta non ha parlato solo di rigore e ha ripetuto le parole usate dal premier italiano sulla necessità di portare avanti politiche per lo sviluppo.