foto Ap/Lapresse

17:45

- Chiusura in ribasso per la Borsa di Milano con gli indici appesantiti dalle perdite del comparto industriale, nel giorno in cui l'Istat ha diffuso i dati sulla fiducia dei consumatori scesa ai minimi dal 1996. Il Ftse Mib perde lo 0,65% a 13.662 punti, mentre il Ftse All Share arretra dello 0,68% a 14.612,91 punti.