16:44

- C'e' l'accordo al vertice a quattro di Roma, al quale partecipano Italia, Francia, Germania e Spagna, per mobilitare l'1% del Pil europeo per la crescita. Lo ha riferito Francois Hollande parlando di "circa 120-130 miliardi" da utilizzare "al più presto". Quanto al "nodo eurobond", per il presidente francese si tratta di uno "strumento utile" al quale "continuerò a lavorare": "Gli eurobond devono rimanere una prospettiva, e non a 10 anni".