- Pronti al via per il nuovo week end dei supersconti al self-service. Eni ha fissato i nuovi prezzi di benzina e diesel in modalità Iperself: 1,580 e 1,480 euro/litro contro i precedenti 1,600 e 1,500. Si attendono le mosse delle altre compagnie. La settimana scorsa erano scese in campo Esso e Q8 con sconti anche superiori ma su un numero più limitato di impianti.