- Avvio debole per le Borse europee nervose sulla scia delle pessima seduta registrata ieri da Wall Street. Milano in avvio il Ftse Mib arretra dell'1,15%. Vanno male le banche, risentendo anche della scure di Moody's su 15 istituti tra i quali i principali gruppi francesi. Corrono le Impregilo all'indomani dell'ok all'offerta pervenuta da Primav Construcoes e Comercio per l'acquisto del 19% di Ecorodovias.