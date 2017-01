foto Ap/Lapresse

01:30

- Rispondendo a chi le chiedeva come reagirà la Germania al piano del Fmi, il direttore del Fondo, Christine Lagarde, ha risposto: "Noi speriamo che prevalga la saggezza". "Speriamo, ha aggiunto, che la soluzione migliore sia almeno cercata per la zona dell'euro". Al suo fianco, il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto di condividere in pieno il rapporto Fmi sulla zona euro contenuto nell' "articolo IV" del Fondo.