23:43

- La scure di Moody's si è abbattuta sulle istituzioni finanziarie globali. L'agenzia ha rivisto il rating di 15 banche, tagliandolo per 10 istituti di 2 livelli, per 4 banche di un gradino e per un istituto di tre gradini. Credit Suisse è la più penalizzata con un taglio di tre gradini da A1 ad Aa1. Retrocesse le maggiori banche Usa: Goldman Sachs ad A2, JPMorgan ad Aa3, Morgan Stanley ad A3, Bank of America ad A3 e Citigroup a Baa2.