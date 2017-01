foto Afp

20:40

- Il prezzo del petrolio affonda a Londra. Le quotazioni del Brent sulla piazza inglese scendono sotto i 90 dollari al barile, per la prima volta dal dicembre 2010. A pesare sono i timori di un calo della domanda legato alla recessione e per la generale tendenza al ribasso dei mercati finanziari. A New York i prezzi del greggio Wti si attestano a 78,97 dollari al barile.