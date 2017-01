foto Getty

- Dr Motor Company smentisce "categoricamente" le voci che la vorrebbero fuori dall'operazione per rilevare lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese. In una nota l'azienda spiega che continua "a lavorare per la ricapitalizzazione nonostante le quotidiane attività di disturbo generate da dichiarazioni che non trovano nessun riscontro". "Chery e il gruppo turco Mermerler - fa sapere Dr - hanno formalmente manifestato interesse".