foto Ansa

17:42

- "Non conosco le motivazioni della sentenza, ma è qualcosa di cui tenere conto". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera, ha commentato la decisione del Tribunale di Roma di condannare Fiat per discriminazioni contro la Fiom a Pomigliano d'Arco, costringendo l'azienda ad assumere 145 lavoratori.