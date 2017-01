foto Ansa

14:55

- Elsa Fornero non dà alcun giudizio alla notizia della sentenza che obbliga Fiat a riassumere 145 delegati Fiom nello stabilimento di Pomigliano. "E' improprio - spiega - commentare la notizia senza aver letto il dispositivo della sentenza. Mi pare di dovermi attenere alla buona pratica secondo cui, prima di commentare, bisogna vedere il dispositivo. Ho visto solo un'agenzia, non so neanche quanti lavoratori siano coinvolti".