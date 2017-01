Squinzi: "Dobbiamo difendere l'euro"

foto Ansa Correlati Berlusconi: uscire dall'euro si può

Crisi, Monti: "Ue deciderà a giorni" 10:13 - Per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, "l'euro va difeso fino in fondo e ci deve essere una determinazione, che attraversa tutta l'Europa, per sostenerlo". "Dobbiamo andare con maggiore decisione nella direzione degli Stati uniti d'Europa - ha quindi spiegato Squinzi -, con tutto quello che ne segue: coordinamento delle politiche fiscali, del welfare, degli investimenti e soprattutto la creazione di una banca centrale con veri poteri". - Per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, "l'euro va difeso fino in fondo e ci deve essere una determinazione, che attraversa tutta l'Europa, per sostenerlo". "Dobbiamo andare con maggiore decisione nella direzione degli Stati uniti d'Europa - ha quindi spiegato Squinzi -, con tutto quello che ne segue: coordinamento delle politiche fiscali, del welfare, degli investimenti e soprattutto la creazione di una banca centrale con veri poteri".

"Dl sviluppo va nella giusta direzione"

Per Squinzi l'esecutivo ha avviato un percorso verso la crescita che potrebbe portare a dei risultati positivi. "Nel decreto sviluppo ci sono provvedimenti che vanno nella direzione giusta, vediamo se il governo sarà capace di tradurli in atti veri e concreti", ha detto il leader di Confindustria.



"Riforma del lavoro? Non torno sull'argomento..."

Dopo aver definito la riforma sul lavoro del governo "una boiata", il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, oggi a Verona, non vuole piu' esprimere commenti: "Non mi sembra il caso - ha detto diplomaticamente - di tornare su questo argomento".



Edilizia in crisi

"Purtroppo, in Italia questi primi sei mesi sono stati estrememnte negativi: il volume dell'attività edilizia in Italia sembra sia sceso nell'ordine del 30% - ha spiegato il presidente di Confindustria -. Putroppo questa è la situazione, speriamo che si possa vedere un miglioramento nella seconda parte dell'anno".