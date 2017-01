foto Ap/Lapresse

09:31

- Avvio in calo per Piazza Affari che si adegua al clima di delusione degli altri mercati sulle misure di sostegno decise ieri dalla Fed, inferiori alle attese. Il Ftse Mib segna un -0,49% a quota 13.665 punti, mentre il Ftse All Share cede lo 0,43% a 14.633 punti. Movimenti modesti per le banche, scendono Fiat, Mediaset e Telecom.