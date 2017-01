foto LaPresse

08:51

- Chiusura sui massimi dal 17 maggio per la Borsa di Tokyo. Il Nikkei ha guadagnato lo 0,82% ed è salito oltre la soglia di 8.800 punti a 8.824 grazie all'indebolimento dello yen dopo che la Fed ieri sera ha deciso di non intervenire in maniera forte per stimolare l'economia, ipotesi che aveva indebolito il dollaro nelle ultime sedute. In rialzo anche il più ampio indice Topix, salito dello 0,9%, sempre sui massimi da metà maggio.